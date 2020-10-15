قتلى وجرحى في قصف أرميني على مقبرة في إقليم قرع باغ المحتل

قصفت القوات الأرمينية مجموعة من المدنيين الأذربيجانيين كانوا يزورون مقبرة في مدينة ترتر اليوم الخميس، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وبحسب تقارير غير رسمية ، قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر أمنية في مدينة ترتر، قولها إن قوات أرمينية استهدفت بسلاح المدفعية مجموعة من الناس قصدت مقبرة من أجل عملية دفن.

وأكدت أن القصف الأرميني ألحق أضرارا في العديد من الأضرحة في المقبرة، بجانب خسائر في سيارة مدنية.

بدورها أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية أن الهجوم وقع حوالي الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (4+ ت.غ).

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مأهولة مدنية.

وفي إطار العملية، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 34 آخرين