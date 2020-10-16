أذربيجان: مقتل 47 مدنياً وإصابة 222 في هجمات أرمينية

أعلنت باكو مقتل 47 مدنيا وإصابة 222 آخرين في القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية في أحدث حصيلة.

جاء ذلك في بيان للنيابة العامة الأذربيجانية، الجمعة، حول الخسائر في صفوف المدنيين، جراء اعتداءات أرمينيا، منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولفت البيان إلى أن 1669 منزلا، و84 عمارة سكنية، و301 مبنى حكوميا، باتت غير قابلة للاستخدام بفعل القصف الأرميني بقذائف المدفعية والصواريخ.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول، تم التوصل إلى هدنة إنسانية في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن يريفان خرقتها بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.