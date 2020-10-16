الجيش الأذربيجاني يصد هجمات أرمينية

يواصل الجيش الأذربيجاني صد هجمات الجيش الأرميني وإلحاق خسائر كبيرة به، في المناطق التي تم تحريرها من الاحتلال.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان الجمعة، أن الجيش الأرميني يستهدف بالمدافع والصواريخ قواتها المتمركزة في منطقتي "جبرائيل" و"هدروت" المحررتين .

وأضافت أن القوات الأرمينية كثفت نشاطها في بعض مناطق الجبهة ليلا، إلا أن الجيش الأذربيجاني تمكن من صدها.

وأشارت أنه تم تدمير دبابتين من طراز T-72، ونظام صاروخي "غراد" و5 مدافع D-30، وعربة قتالية من نوع "شيلكا ZSU-23-4" و8 عربات محملة بالذخائر.

ولفتت إلى مقتل عدد من الجنود الأرمن وجرح آخرين، وانسحاب أفراد من فرقة المشاة الخامسة الأرمينية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية.

وأسفرت هجمات الجيش الأرميني عن مقتل 46 مدنيا، وإصابة 211 آخرين بجروح منذ بدء الهجمات أواخر الشهر الماضي، وفقا للنيابة العامة الأذربيجانية.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن يريفان خرقتها بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.