أذربيجان تسقط مقاتلة أرمينية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاعية الأذربيجانية، السبت، إسقاط طائرة حربية أرمينية من طراز "سوخوي-25"، في إقليم قره باغ.

وذكرت الوزارة في بيان أن طائرة حربية للجيش الأرميني شنت هجوماً جوياً على قوات الجيش الأذربيجاني قرب مدينة جبرائيل.

وأكدت أن قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية أسقطت المقاتلة الأرمينية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم التوصل إلى هدنة إنسانية في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن يريفان خرقتها بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

وبلغت حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر، 61 قتيلا وتجاوز عدد المصابين 275 (أرقام رسمية).