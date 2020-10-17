الرئيس الأذربيجاني يعلن تحرير كامل مدينة فضولي من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، تحرير جيش بلاده كامل مدينة فضولي من الاحتلال الأرميني.

وأضاف علييف في كلمة للشعب أن الجيش الأذربيجاني حرر مركز مدينة فضولي، وكل من قرى كوتشهميتلي، وتشيمن، وجوفارلي، وبيراهميتلي، وموسابييلي، وإيشقلي، وديديلي، التابعة لها.

وكان الجيش الأذربيجاني نجح في استعادة بعض قرى فضولي من الاحتلال الأرميني، في وقت سابق، في العملية المضادة التي أطلقها قبل نحو 20 يوما لتحرير أراضيه المحتلة.

واحتلت أرمينيا مدينة فضولي ومعظم القرى التابعة لها، عام 1993، حيث كان يقطن فيها قبل الاحتلال أكثر من 144 ألفا.

وأسفرت هجمات القوات الأرمينية على فضولي في تلك الفترة، عن مقتل أكثر من 1100 أذربيجاني، وإصابة ما يزيد عن 1500.

وتبلغ مساحة محافظة فضولي 1386 كم مربع، وتضم مركز المحافظة وبلدة، و75 قرية، 20 قرية منها فقط لم تخضع للاحتلال الأرميني.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.