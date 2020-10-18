أذربيجان تسقط مقاتلة أرمينية طراز Su-25

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اسقاط مقاتلة أرمينية من طراز "Su-25".

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إنه تم اسقاط المقاتلة ظهر اليوم، بينما كانت تحاول شن هجوم على مواقع الجيش الأذربيجاني في مدينة جبرائيل.

وأشار البيان إلى قيام سلاح الجو الأذربيجاني باسقاط المقاتلة.

وكان الجيش الأذربيجاني أسقط السبت مقاتلة من نفس الطراز عائدة للجيش الأرميني.

وفي 27 سبتمبر، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.