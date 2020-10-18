وزارة الدفاع الأذربيجانية: الجيش الأرميني يواصل خرق وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية، الأحد، أن أرمينيا تواصل خرق وقف إطلاق النار في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأفادت الوزارة في بيان، بخرق الجيش الأرميني وقف إطلاق النار بين منتصف الليل والرابعة فجرا بالتوقيت لمحلي (تغ +4).

وأوضحت أن الجيش الأرميني فتح النار، مستخدما أسلحة من العيار الثقيل، من منطقتي "شامباراك" و"بارد" شمال شرقي أرمينيا في اتجاهي "غابداي" و"طوفوز" على الحدود الأذربيجانية مع أرمينيا.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت/ الأحد.

يُشار إلى أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو إلى هدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في "قره باغ".

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة باستهدافها بالصواريخ مدينة "كنجة" ثاني أكبر المدن الأذربيجانية من حيث السكان، موقعة 13 قتيلا و40 جريحا.

ومساء الجمعة، تعرضت كنجة، لهجوم أرميني بصاروخ سكود "إلبروس"، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا وجرح أكثر من 45 آخرين، فضلًا عن تدمير أكثر من 20 منزلًا.

وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

وفي 27 سبتمبر، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.