أرمينيا تستهدف مصنع قطن في أذربيجان بالمدفعية الثقيلة

استهدفت أرمينيا بالمدفعية الثقيلة، الاثنين، مصنعا للقطن في مدينة ترتر، في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي أعلنته مع أذربيجان.

وتسبب الاعتداء باندلاع حريق ضخم في المصنع الواقع بقرية كوتشرلي التابعة للمدينة.

ولم تنشر السلطات في المنطقة بعد إلى معلومات حول عدد القتلى والجرحى.

وما زال الحريق مندلعا في المخازن التابعة للمصنع، مع قصف مكثف من المدفعية الأرمينية.

ولم يُسمح لأحد بعد بالاقتراب من المنطقة بسبب الهجمات.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا للمرة الثانية، لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت/ الأحد.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في إقليم "قره باغ" المحتل، لكن أرمينيا سرعان ما انتهكتها.

وفي 27 سبتمبر، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.