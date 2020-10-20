الجيش الأذربيجاني يحرر مدينة "زنغلان" و24 قرية من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء، تحرير مدينة "زنغلان" و24 قرية أذربيجانية، من الاحتلال الأرميني.

وأوضح علييف في كلمة للشعب الأذربيجاني، أن الجيش الأذربيجاني تمكن من تحرير مدينة زنغلان و6 قرى تابعة لها وأصبحت تحت سيطرة أذربيجان.

وأشار إلى تحرير 18 قرية أخرى في مدن فضولي وجبرائيل وخوجاوند.

ولفت إلى تغيير اسم قرية "وينغ" في خوجاوند إلى "جينارلي" بعد تحريرها.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا للمرة الثانية لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت الأحد.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول؛ بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في إقليم "قره باغ" المحتل، لكن أرمينيا سرعان ما انتهكتها.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.