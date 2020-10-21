أذربيجان تسقط 3 طائرات مسيرة أرمينية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، إسقاط 3 طائرات من دون طيار تابعة للجيش الأرميني، في المنطقة الحدودية.

وأفادت الوزارة في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة تابعة للجيش الأرميني بين الساعة 12:55- 13:30 بالتوقيت المحلي (+4 ت.غ).

وأوضحت أن طائرتين أسقطتا فوق مدينة "فضولي" والثالثة باتجاه مدينة "ترتر".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.