أذربيجان تعلن تحرير بلدة و21 قرية من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأربعاء، تحرير بلدة "مينجيفان" التابعة لمدينة زنغلان و21 قرية أخرى في إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وأوضح علييف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن الجيش الأذربيجاني تمكن من تحرير بلدة "مينجفان" التابعة لمحافظة زنغلان و21 قرية تابعة لمحافظات جبرائيل وفضولي وزنغلان.

وقال عليف: "حرر جيشنا البطل قرى غاجاغوزلو، وأشاغي سيد أحمدلي، وزرغار في محافظة فضولي، وكلا من قرى بالاند، وبابي، وتولوس، وحادجيلي، وتينلي، في محافظة جبرائيل".

وأضاف في تغريدة أخرى، أن الجيش حرر أيضاَ "قرى هوراما، وخومارلي، وساريل، وبابايلي

وأوتشونجو أغالي، وحجالي، وغيراه موشلان، وأودغون، وتوراباد، وإيتشاري موشلان، ومالكلي، وجاهانغيربايلي، وباهارلي، في محافظة زنغلان".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وزنغلان، وبلدة هدروت وعشرات القرى.