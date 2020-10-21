أذربيجان تفند حملات تضليل أرمينية حول استخدام قنابل عنقودية

فند السفير الأذربيجاني لدى برلين، رامين حسنوف، المزاعم القائلة باستخدام بلاده قنابل عنقودية في المعارك ضد أرمينيا، مؤكدا أنها إحدى حملات التضليل الأرمينية.

وأفاد حسنوف خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في المركز الإعلامي الفيدرالي، إن أذربيجان لم تستهدف المدنيين أبدا.

وأضاف: "المزاعم القائلة بأن أذربيجان استخدمت القنابل العنقودية، هي بروباغاندا أرمينية، وإن أرمينيا هي من تشن هجمات على المدنيين بالقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية".

من جانب آخر، انتقد السفير محاولة الصحفيين الألمان بشكل متعمد تقديم تركيا على أنها طرف في التوتر الحاصل، مشيرا إلى أنها ليست طرفا ولا تشارك في المعارك.

كما نفى بشكل قاطع استقدام بلاده لمقاتلين ليبيين وسوريين للقتال إلى جانب أذربيجان.

واستطرد: "نمتلك جيشا حديثا قوامه 100 ألف جندي، ولسنا بحاجة لمقاتلين أو جنود أجانب".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، أن الهجمات الأرمينية بالمدافع والصواريخ أسفرت حتى الأربعاء عن مقتل 63 وجرح 292 مدنيًا.