أرمينيا: لا حل دبلوماسي لقره باغ وعلى المواطنين التوجه للقتال

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، المواطنين إلى التوجه للقتال في الجبهات، على خلفية الخسائر المتزايدة لبلاده في مواجهة الجيش الأذربيجاني بإقليم "قرة باغ" المحتل.

وادعى باشينيان في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، الأربعاء، أن ارمينيا "لا يمكنها أن توجد بدون قره باغ"، مصراً على عدم وجود حل دبلوماسي لهذه الأزمة "في المرحلة الراهنة".

وأضاف: "لذلك حتى نصل إلى حل دبلوماسي، ينبغي على جميع المواطنين حمل السلاح والقتال".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون أوفانيسيان، في مؤتمر صحفي، إن الحرب تستدعي أحيانا الانسحاب من بعض المناطق.

وأردف: "قلنا منذ اليوم الأول، لن نتمسك بالجبهات التي نتكبد فيها خسائر فادحة".

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراض أذربيجانية، ليوجه مجلس الأمن الدولي 4 دعوات إلى أرمينيا لإنهاء الاحتلال، إلا أن الأخيرة لم تستجب.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.