موسكو.. وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يعقدان محادثات منفصلة مع لافروف

استقبل وزير الخارجية الروسي في موسكو وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا كلاً على حدة حيث دارت المحادثات حول النزاع الدائر في إقليم قره باغ بعد الفشل المتتالي لهدنتين إنسانيتين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "لقاءات منفصلة" عقدت الثلاثاء والأربعاء بين سيرغي لافروف ونظيريه الأرميني والأذربيجاني.

واضافت أن "المحادثات تركزت خلال المفاوضات على قضايا ملحة مرتبطة بتنفيذ اتفاقي وقف إطلاق النار اللذين أقرا من قبل وإيجاد الظروف اللازمة لتسوية دائمة للنزاع في ناغورني قره باغ".

وأعلنت الخارجية الأذربيجانية في بيان أن وزير الخارجية جيهون بيراموف قام بزيارة إلى موسكو الأربعاء لإجراء "مشاورات مع الجانب الروسي".

وتوصل الاجتماع المشترك السابق الذي عُقد في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر إلى اتفاق على هدنة إنسانية دخلت حيّز التنفيذ في اليوم التالي، إلا أنها بقيت حبراً على ورق. وبعد أسبوع، فشل تطبيق وقف إطلاق نار ثان.

وكثّفت روسيا القوة الإقليمية النافذة، دعواتها لوقف إطلاق النار منذ بدء المعارك في 27 أيلول/سبتمبر في إقليم قره باغ المحتل من أرمينيا.

وأكد سيرغي لافروف أن استمرار الاشتباكات "غير مقبول" وأشار الاثنين إلى أن روسيا وأذربيجان وأرمينيا تعمل من أجل أن يتم "قريباً" وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي مناتساكانيان وبيراموف الجمعة وبشكل منفصل في واشنطن نظيرهما الأميركي مايك بومبيو.

ترأس روسيا والولايات المتحدة وفرنسا مجموعة مينسك وهي الوسيط التاريخي في النزاع حول قره باغ.