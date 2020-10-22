أذربيجان تواصل تحرير قره باغ وعلييف يعلن استعادة كامل الحدود مع إيران

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، تحرير قوات بلاده بلدة و20 قرية من الاحتلال الأرميني.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال علييف إن "الجيش الأذربيجاني البطل، حرر قرى؛ ملا ولي، ويوقاري رفدينلي، وأشاغي رفدينلي بمحافظة فضولي، وقرى سيريك، وشخلار، ومستلي بايلي، ودرزيلي بمحافظة جبرائيل".

وأكد علييف تحرير قوات بلاده قرى؛ قوللو قشلاق، وملاط كشين، وكند زنغيلان، وغنليك، وولي قولو بايلي، وقره درا، وتشوبه درا، وتارتار، وتيري، وأميرهانلي، وقار قولو، وبارتاز، ودللكلي بمحافظة زنغيلان، بجانب تحرير بلدة آغبند من الاحتلال الأرميني.

وأشار علييف إلى تحرير الجيش الأذربيجاني كامل الأجزاء المحتلة من الأراضي الأذربيجانية على الحدود مع إيران، مع تحرير بلدة آغبند.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، وبلدتين، و112 قرية، وعددا من المرتفعات الاستراتيجية.