11 قتيلا إثر انزلاق تربة في منجم في إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية الخميس أنّ انزلاق تربة ناجما عن هطول أمطار غزيرة أسفر عن مقتل 11 من عمال المناجم، في حادث قاتل جديد في قطاع التعدين في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وكان الضحايا على عمق حوالى 20 مترا تحت الأرض في منجم فحم غير مرخص له قرب قرية في مقاطعة سومطرة في جنوب البلاد حين وقع الحادث مساء الأربعاء.

قال أنسوري، المسؤول في الوكالة المحلية المكلفة تخفيف حدة الكوارث "لم تكن الأرض صلبة لأن الأمطار الغزيرة ضربت المنطقة في الفترة الأخيرة".

وأضاف "كان منجما حرفيا تم تجاهل قواعد السلامة فيه عموما". وأكّد انتشال جثث جميع الضحايا.

وتنتشر المناجم غير المرخص لها في جميع أنحاء إندونيسيا الغنية بالمعادن وهي مسرح لحوادث دامية ومتكررة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قتل تسعة أشخاص إثر انزلاق تربة في منجم ذهب مهجور في مقاطعة سومطرة الغربية.

والعام الماضي ، دُفن ما لا يقل عن 16 شخصًا أحياء عندما انهار منجم في سولاويسي في شمال البلاد، حيث قُتل خمسة عمال قبل بضعة أشهر في حادث مماثل.