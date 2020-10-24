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الجيش الأذربيجاني يسقط طائرة حربية أرمينية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.10.2020 16:23
الجيش الأذربيجاني يسقط طائرة حربية أرمينية

أعلن الجيش الأذربيجاني، السبت، اسقاط طائرة حربية أرمينية خلال المواجهات بين الجانبين في الأراضي المحتلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن قوات الجيش أسقطت طائرة حربية أرمينية على خطوط الجبهة في منطقة غوبادلي.

وأكد البيان أن الدفاعات الجوية أصابت المقاتلة وأسقطتها، دون تفاصيل.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش الأذربيجاني، خلال العمليات، من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، و3 بلدات، وأكثر من 130 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.



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