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أرمينيا تنتهك الهدنة الإنسانية مع أذربيجان بعد دقائق من سريانها

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.10.2020 10:21
آخر تحديث في 26.10.2020 10:23
آثار القصف الأرمني على مدينة ترتر الأذربيجانية آثار القصف الأرمني على مدينة ترتر الأذربيجانية

انتهك الجيش الأرميني اتفاق الهدنة الإنسانية المبرم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، باستهدافه وحدات عسكرية أذربيجانية في قرية سفيان بمدينة لاتشين، وقصفه المدنيين في مدينة ترتر.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الاثنين، أن الانتهاك الأرميني جاء بعد 5 دقائق فقط من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، في الثامنة صباح اليوم بتوقيت البلدين.

وأكدت الدفاع الأذربيجانية أن قواتها ملتزمة باتفاق الهدنة الإنسانية في كافة الجبهات.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق هدنة إنسانية يبدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الاثنين.

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