علييف: من يريدون وقف إطلاق النار يرسلون أسلحة إلى أرمينيا

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن من يريدون وقف إطلاق النار يرسلون أسلحة إلى أرمينيا، وإن لديه قائمة بأسماء تلك البلدان.

وأضاف علييف في خطاب لشعب بلاده، الاثنين: "أقول لداعمي أرمينيا إن أردتم إنقاذها فقولوا لها أن تنسحب من أراضينا، وهي بكلمة منكم ستنسحب".

وأوضح علييف أن بلاده قبلت وقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى والقتلى، لكن أرمينيا انتهكت الاتفاق بعد بضع دقائق.

وتابع قائلا: "دمرنا 252 دبابة أرمينية وغنمنا 53، إلى جانب تدمير 6 منظومات دفاع جوي من طراز "إس-300"، فمن أين لأرمينيا كل هذه الأسلحة".

وصرح الرئيس الأذربيجاني أن قوات بلاده تمكنت من تحرير 17 قرية جديدة من الاحتلال الأرميني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الأمريكية، توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق هدنة إنسانية برعاية واشنطن، يبدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وصباحًا، انتهك الجيش الأرميني الهدنة باستهدافه وحدات عسكرية أذربيجانية، وقصفه مدنيين في مدينة ترتر، وعدّة مواقع على خط الجبهة، منها توفوز، وكده باي، وتاش كسن، ومدن فضولي، ولاتشين، بحسب وزارة الدفاع الأذريجانية.

يذكر أن أرمينيا سبق أن انتهكت هدنة موقعة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بقصف مدينة كنجه بالصواريخ البالستية، كما انتهكت هدنة إنسانية أخرى بدأت يوم 17 من الشهر نفسه.