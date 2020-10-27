أرمينيا.. إقالة قائد قوات الانفصاليين وإعفاء قائد قوات حرس الحدود

أعلن ما يسمى بزعيم الإدارة الأرمينية في إقليم قرباغ المحتل عزل قائد قواته جلال هاروتونيان، من مهامه بعد إصابته بجروح.

وذكر أرايك هاروتيونان، في منشور على صفحته بفيسبوك، أنه عزل جلال هاروتيونيان بسبب إصابته في قره باغ.

على صعيد آخر، أصدر الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان مرسوماً بإقالة قائد قوات حرس الحدود، فاغيناك سركيسيان.

وصدر القرار الاثنين، بناء على مقترح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، حسب نص المرسوم المنشور على موقع الرئاسة.

ولم يتضمن نص المرسوم أي تفاصيل حول سبب إقالة سركيسيان.

وسبق أن أقالت السلطات الأرمينية رئيس جهاز الأمن الوطني أرغيشتي كرياميان من منصبه، في 8 نوفمبر.

ومنذ أن بدأت أذربيجان بتحرير أراضيها المحتلة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبرن تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.