الآلاف يتظاهرون في بنغلاديش ضد "إساءة" ماكرون للإسلام

احتشد نحو 10 آلاف شخص، الثلاثاء، في العاصمة البنغالبة دكا، في مظاهرة ضخمة ضد موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الإسلام والمسلمين.

وحمل المتظاهرون، لافتات كتب عليها "اتحدوا يا مسلمي العالم" و "قاطعوا فرنسا"، في تجمع وصفته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، بأنه "الأكبر عالميا " خلال الأيام الاخيرة.

واحتج المتظاهرون بشدة على دعم ماكرون للرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، واعتباره أن تلك الرسوم محمية بموجب "مبادئ حرية التعبير" في فرنسا.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم شكلت تطاولًا على مكانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.