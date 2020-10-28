برلمان أرمينيا يقر قانوناً بتشكيل "مجموعات مليشيا إقليمية"

أقرّ البرلمان الأرميني، قانونا متعلقا بإنشاء "مجموعات مليشيا إقليمية"، يُسمح بانضمام المواطنين الأرمن إليها.

واعتمد البرلمان، الأربعاء، قانونا لتشكيل "مجموعات مليشيا إقليمية"، ستنشر في مختلف جهات البلاد، ويُسمح للمواطنين بالانضمام إليها.

وينص القانون على ضرورة تلقي المجموعات المُشكّلة تدريباً في معسكرات الجيش الأرميني.

وستكون المجموعات تحت قيادة الإدارات الإقليمية التابعة لقيادة الأركان العامة الأرمينية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20% من الأراضي الأذرية التي تضم إقليم "قرة باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي أغدام، وفضولي.

وتسبب النزاع بين الجانبين في تهجير نحو مليون أذربيجاني من أراضيهم ومدنهم، فضلا عن مقتل نحو 30 ألفا.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.