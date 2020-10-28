عشرات القتلى المدنيين في قصف أرميني على بلدة في غرب أذربيجان

ارتفع عدد ضحايا استهداف القوات الأرمينية مدينة بردة غربي أذربيجان بالقنابل العنقودية إلى 14 مندياً فيما تجاوزت الإصابات 40 شخصاً.

وأصابت القصف الأرميني مركز مدينة بردة، الواقعة خارج إقليم "قره باغ."

فيما أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية ارتفاع ضحايا القصف إلى 14 مدنياً، وإصابة أكثر من 40 آخرين.

كما أسفر القصف عن احتراق 3 سيارات بالكامل في المنطقة، فضلاً عن وقوع خسائر في الأبنية والمحلات المجاورة.

وفي حديثه للأناضول، قال شاهد عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات، وشاهدوا قتلى وجرحى على الأرض.

ومنذ أن بدأت أذربيجان بتحرير أراضيها المحتلة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".