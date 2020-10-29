أذربيجان تعلن إسقاط مقاتلتين من طراز سوخوي-25 لأرمينيا

أعلنت أذربيجان إسقاط طائرتين حربيتين من طراز "سوخوي 25"، تابعتين لأرمينيا.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان الخميس، أن القوات الجوية الأذربيجانية أسقطت طائرتين حربيتين من طراز "سوخوي 25" لأرمينيا، حوالي الساعة 13:20 (4+ ت.غ).

وأشار البيان، أن المقاتلتين حاولتا مهاجمة المواقع الأذربيجانية في منطقة "غوبادلي".

وسبق للوزارة أن أعلنت تدمير دبابتي "تي 72" للقوات الأرمينية، ومنظومتي صواريخ "غراد"، و14 مدفعا من طرازات متنوعة، و6 عربات عسكرية، فضلا عن عدة مخافر.

وأشارت في بيان إلى أن الجيش الأذربيحاني تمكن أيضا من تحييد عدد كبير من الجنود الأرمينيين خلال الاشتباكات.

كما أكد البيان أن الوضع على الجبهة تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.