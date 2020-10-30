أذربيجان تدمر منظومة صواريخ أرمينية كانت تستهدف المدنيين

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجمعة مشاهد توثق تدمير منظومة صواريخ سميرتش الأرمينية، كانت تقصف مدنيين أذربيجانيين.

وأوضحت الوزارة أن عملية تدمير المنظومة التي تمت بإصابة مباشرة، جرت عصر الخميس.

وكانت تستهدف المنظومة الصاروخية المدنيين في مدينة بردة الأذربيجانية.

وقتل 25 مدنيا وأصيب أكثر من 70 آخرين، جراء قصف الجيش الأرميني مدينة بردة التي تبعد 60 كم عن خط الجبهة، بصواريخ سميرتش تحوي قنابل عنقودية، يومي 27-28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار اعتبارا من صباح الإثنين، بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ" المحتل.

وخرقت أرمينيا الهدنة للمرة الثالثة على التوالي، باستهدافها وحدات عسكرية أذربيجانية، وقصف مدنيين في مدينة ترتر، وعدة مواقع على خط الجبهة، منها توفوز، وكده باي، وتاش كسن، ومدن فضولي، ولاتشين، وفق وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وسبق أن انتهك الجيش الأرميني الهدنة الإنسانية الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والثانية في 18 من الشهر ذاته.

وبدأت أذربيجان في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي عملية عسكرية لتحرير أراضيها المحتلة، وتمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.