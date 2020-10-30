كييف تتهم روسيا بالسعي إلى إفشال الهدنة في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الاوكراني مقتل جنديين الجمعة بنيران انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، متهماً روسيا بالسعي إلى "إفشال" الهدنة التي استمرت ثلاثة أشهر.

وقال قائد العملية العسكرية الأوكرانية فولوديمير كرافتشينكو في بيان إن انفصاليين أطلقوا النار على مواقع أوكرانية في محيط قرية فودياني قرب بحر آزوف باستخدام قاذفات قنابل يدوية ما أسفر عن مقتل جنديين.

وأضاف أن "هذا التعدي الوقح يظهر أن التشكيلات العسكرية الروسية تسعى إلى إفشال اتفاق" الهدنة. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 تموز/يوليو، قتل جندي في أوائل أيلول/سبتمبر.

وندد الناطق باسم الوفد الأوكراني المسؤول عن مفاوضات السلام أوليكسي أريستوفيتش بـ "التصعيد" الذي يحصل راهنا.

فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية عن أريستوفيتش قوله "نحن نعتبر أن ما حدث هو انتهاكات" للهدنة. وأضاف "سنناقش بحزم مع الجانب الروسي، وضع حد فوري للتصعيد والعودة الى وقف كامل لاطلاق النار".

وقد خلّفت الحرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا أكثر من 13 ألف قتيل ونزوح 1,5 مليون شخص في شرق أوكرانيا منذ أن بدأت قبل أكثر من ست سنوات.