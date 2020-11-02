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الجيش الأذربيجاني يُسقط طائرة حربية أرمينية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 02.11.2020 11:51
آخر تحديث في 02.11.2020 12:10
الجيش الأذربيجاني يُسقط طائرة حربية أرمينية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين، إسقاط طائرة حربية أرمينية من طراز "سوخوي-25"، في إقليم قره باغ.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن قوات الجيش أسقطت طائرة حربية أرمينية على خطوط الجبهة في منطقة زنغيلان، كانت تحاول مهاجمة المواقع الأذربيجانية.

وأكد البيان أن الدفاعات الجوية أصابت المقاتلة وأسقطتها، دون تفاصيل.

ويوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أعلنت الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار اعتبارا من صباح اليوم التالي، بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ" المحتل، إلا أن أرمينيا خرقت الهدنة مرات عدة.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

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