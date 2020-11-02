علييف: تحرير 8 قرى أذربيجانية من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الإثنين، أن الجيش حرر ثماني قرى جديدة من الاحتلال الأرميني.

وأفاد علييف في تغريدة، أن الجيش حرر قرى تشاب راند والحاج إسحاقلي وغوشا التابعة لمدينة جبرائيل، وقريتي دره غيله طاغ وبيوك غيله طاغ التابعتين لمدينة زنغيلان.

وأضاف أن الجيش الأذربيجاني حرر قرى إيشيقلي ومراد خانلي وميلانلي التابعة لمدينة قوبادلي.

وتابع علييف قائلا: "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.