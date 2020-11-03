خامنئي يدعو لتحرير الأراضي الأذربيجانية وتوفير أمن الأرمن

دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إلى تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال، وتوفير الأمن للأرمن في إقليم "قره باغ."

وأضاف في خطاب متلفز، ألقاه بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، أن الاشتباكات الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا، تهدد أمن المنطقة.

وتابع: "الحرب القائمة بين جارتينا، حادثة مؤلمة وعليها أن تنتهي في أقرب وقت ممكن. يجب تحرير كافة الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال، وتوفير أمن الأرمن."

وأكد على أن من أهم شروط وقف الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، هي إعادة الأخيرة الأراضي التي احتلتها إلى باكو.

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.