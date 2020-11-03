مفوضة أممية: استهداف المدنيين في قره باغ قد يرقى إلى جريمة حرب

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الهجمات التي تستهدف المدنيين في المعارك الجارية في إقليم "قره باغ"، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأضافت ميشيل باشيليت، في بيان الإثنين أن الهجمات التي تستهدف "المناطق المكتظة بالسكان" في إقليم نزاع "قره باغ" والمناطق المحيطة به، تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

وشددت باشيليت أن مثل هذه الهجمات قد تشكل جريمة حرب.

وأكدت على أن "أطراف النزاع ملزمة بالتحقيق في هذه الانتهاكات بطريقة فعالة وسريعة وشاملة وحيادية".

ودعت إلى إيقاف مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها أو الأمرين بها.

يلاحظ أن باشيليت تجنبت إدانة الهجمات الأرمينية ضد أهداف مدنية في محافظات كنجة وترتر وبرده الأذربيجانية التي أوقعت عشرات القتلى في صفوف المدنيين.

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها.

ومنذ ذلك اليوم، تسببت أرمينيا بخروقاتها المتكررة، في انهيار 3 هدنات إنسانية، فيما استعادت أذربيجان السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و193 منطقة سكنية، فضلا عن تلال استراتيجية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".