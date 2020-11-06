أذربيجان: القوات الأرمينية تنسحب من بعض خطوط الجبهة إثر خسائر فادحة

أعلنت أذربيجان، الجمعة، تكبيد القوات الأرمينية التي استهدفت المناطق السكنية، خسائر كبيرة في الأرواح والتجهيزات العسكرية، خلال اشتباكات الليل على محاور الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إن الاشتباكات تواصلت بشكل مكثف على محاور آغدره، وآغدام، وخوجاوند، وقوبادلي .

وأشارت إلى أن القوات الأرمينية اضطرت للانسحاب من بعض المناطق على خط الجبهة إثر تكبدها خسائر في الأرواح والتجهيزات العسكرية.

كما أكدت الوزارة أن الوضع على الجبهة تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

وذكرت أن الجيش الأرميني انتهك هدنة وقف إطلاق النار، وقصف من داخل أراضي أرمينيا مناطق توفوز، وغيداباي، وداشكسان الأذربيجانية.

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.