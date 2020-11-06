الاحتلال الأرميني حول مسجد قرية أذربيجانية إلى حظيرة خنازير

أظهرت مشاهد بثها نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، قيام محتلين أرمن بتحويل مسجد في قرية تابعة لمدينة قوبادلي الأذربيجانية إلى حظيرة لتربية الخنازير.

ونشر حاجييف عبر حسابه على تويتر، الجمعة، مشاهد من قرية "ممر" التابعة لمدينة قوبادلي، التي حررها الجيش الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويظهر المسجد في اللقطات، في حالة خراب، بعد تحويله إلى حظيرة للخنازير، بالإضافة لمبان دينية أخرى في القرية، تعرضت لنفس المصير على يد المحتل الأرمني.

ولفت حاجييف إلى أن المسجد التاريخي بني في القرن الثامن عشر، والوضع الذي آل إليه يعد مؤشرا على همجية الاحتلال الأرميني.

ودعا حاجييف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة العالم اﻹسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة هذه الممارسات الهمجية بشدة.

وسبق أن أظهرت مشاهد أخرى قيام محتلين أرمن بتربية الخنازير في مسجد مدينة زنغيلان، التي تم تحريرها أيضا مؤخرا.

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.