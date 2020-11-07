أذربيجان تضبط وثائق تؤكد توطين أرمن سوريين بـزنغلان المحررة

عُثر في مدينة زنغلان الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني، على وثائق تؤكد توطين سوريين أرمن في إقليم "قره باغ" المحتل.

وتتضمن الوثائق قائمة تحمل أسماء سوريين أرمن، ونُسخ عن جوازات سفر، عُثر عليها في مدينة زنغلان المحررة (جنوب غرب)، أثناء عملية تفتيش داخل مبنى للمخابرات الأرمينية، بحسب مراسل الأناضول.

ونتيجة للتفتيش، تبين وجود 60 إسما لسوريين أرمن (19 عائلة)، في القائمة، تم توطينهم بشكل غير شرعي في مدينة زنغلان، خلال فترة الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرر الجيش الأذربيجان مدينة زنغلان بعد احتلال دام 23 عامًا.

وكانت "زنغلان" قد احتلت من قبل أرمينيا 29 أكتوبر/تشرين الأول 1993، وهي من بين المحافظات الرئيسية بإقليم "قره باغ".

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم "قره باغ" المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.