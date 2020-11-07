إيران وكوبا.. جبهة موحدة في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة

التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الكوبي في هافانا الجمعة، تعهدا تعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة.

وقال محمد جواد ظريف "أنا سعيد جدا لوجودي هنا للحديث عن تعاوننا". وأضاف أن "إيران وكوبا شكلتا جبهة موحدة في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة، وهي ضغوط لا يمكن اعتبارها إلا إرهابًا اقتصاديًا". وحيا نظيره الكوبي برونو رودريغيز أمام الصحافة في هافانا.

كما وعد ظريف بأن التعاون بين البلدين "في كل المجالات، بخاصة في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، لن يتأثر بهذه" العقوبات الأميركية.

من جانبه، أكد رودريغيز أن زيارة ظريف "فرصة مهمة لمواصلة تعميق حوارنا السياسي رفيع المستوى وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاونية والثقافية والعلمية والأكاديمية".

وأشار وزير الخارجية الكوبي إلى أن بلاده تدين "الإجراءات القسرية والأحادية التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على جمهورية إيران الشقيقة"، وأنها تدافع عن "الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وقبل اللقاء، كتبت صحيفة "غرانما" الرسمية أن الحوار الرسمي بين وزيرَي الخارجية سيُمثّل "التضامن المتبادل بين البلدين في مواجهة تشديد عقوبات الإدارة الأميركية الحالية ضد دول لا تمتثل لإرادتها".

ومنذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وأصدرت أكثر من 130 إجراء تقييديا لتعزيز الحصار المفروض على كوبا منذ العام 1962.

وأضافت الصحيفة "تدعم كوبا الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتدين قرار حكومة الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي مع إيران".

وتابعت أن انسحاب واشنطن "يقوّض معايير التعايش بين الدول وقد تكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

من جهة أخرى، الوزير الايراني "سيناقش العلاقات التجارية والتعاون المحتمل" مع نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس.

فيما انتقد مايكل كوزاك، أبرز دبلوماسيي الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، زيارة ظريف لكوبا التي وصلها مساء الخميس من كراكاس، وكتب على "تويتر": "هناك الكثير من القواسم المشتركة بين ظريف ونظام كاسترو: انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد وسرقة ثروة فنزويلا ونشر التأثير السيّئ حول العالم. علاقتهما تؤكد افتقارهما إلى الشرعية".

وبحسب "غرانما"، سيحضر الوزير الإيراني في نهاية زيارته "احتفال تنصيب الرئيس البوليفي لويس أرثي يوم الأحد".