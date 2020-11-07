الجيش الأذربيجاني يحرر 16 قرية من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، تمكن جيش بلاده من تحرير 16 قرية من الاحتلال الأرميني، في إقليم قره باغ.

وقال علييف في تغريدة عبر تويتر، إن "الجيش الأذربيجاني المظفر نجح في تحرير 6 قرى بمدينة فضولي، و3 قرى في غوبادلي، وقريتين في كل من جبرائيل، وخوجالي، وخوجاوند، وقرية في زنغلان".

وأضاف "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.