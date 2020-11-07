روسيا تسجل أكثر من مليون و750 ألف إصابة

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في روسيا مليونا و753 ألفا و836، بعد تسجيل 20 ألفا و396 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا السبت، فيما بلغ معدل الزيادة اليومية للإصابات 1.2 بالمئة.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة المتعافين إلى مليون و312 ألفا و927، إثر تسجيل 16 ألفا و803 حالات شفاء جديدة.

وشهدت الساعات الـ 24 الأخيرة، تسجيل 364 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 30 ألفا و251.

فيما تجاوز إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس في روسيا، 64 مليونا.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 49 مليونا و718 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و249 ألفا، وتعافى ما يزيد على 35 مليونا و291 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".