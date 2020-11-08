أذربيجان تعلن تحرير بلدة شوشة الاستراتيجية في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأحد أن قوات بلاده حررت بلدة شوشة في إقليم قره باغ المحتل من قبل أرمينيا، ما يشكّل نصرا استراتيجياً في الحرب القائمة في الإقليم بين البلدين.

وقال علييف في خطاب متلفز للأمة: "بكثير من الفخر والسعادة، أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة".

وأكد أنه "سيُرفع الأذان بعد 28 عاما (من الاحتلال) في مدينة شوشة".

وتعهد الرئيس الأذربيجاني بمواصلة تحرير قره باغ قائلاً: "نواصل مسيرة الانتصارات وماضون حتى النهاية إذا لم تستجب أرمينيا لمطالبنا" بالانسحاب من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.