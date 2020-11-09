أذربيجان: أسقطنا مروحية روسية "بالخطأ"

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الإثنين، أن قواتها أسقطت عن طريق الخطأ مروحية عسكرية روسية.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تلقت من نظيرتها الروسية نبأ إسقاط مروحية روسية من طراز "إم آي-24" مساء الإثنين، عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

ولفت البيان إلى أن المروحية كانت تحلق في الظلام على ارتفاع منخفض في المنطقة القريبة من الحدود أثناء الاشتباكات في إقليم قره باغ، وخارج نطاق أنظمة الرادار.

وأوضحت أنه لم يسبق مشاهدة تحليق المروحيات الروسية بالمنطقة التي تم إسقاطها فيها، مبينا أن الوحدة العسكرية الأذربيجانية المسؤولة قررت إطلاق النار على المروحية بناء على المعطيات السابقة، آخذين بعين الاعتبار الاستفزازات الأرمينية المحتملة.

وأضافت الوزارة أن "أذربيجان تعتذر لروسيا عن هذا الحادث المأساوي الذي وقع عن طريق الخطأ ولم يكن موجها ضد روسيا".

وأعربت عن تعازيها لأسر طاقم المروحية اللذين فقدا حياتهما، والشفاء العاجل للمصابين، إضافة إلى استعدادها لتقديم التعويضات اللازمة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية عسكرية لها بقاذفة صواريخ في الأراضي الأرمينية، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.

ويأتي هذا الحادث مع احتدام القتال في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني المحتل من قبل أرمينيا.