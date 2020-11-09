أذربيجان ترفع علمها فوق مدينة "شوشة" المحررة

رفع الجيش الأذربيجاني علم بلاده، في سماء مدينة شوشة المحررة من الاحتلال الأرميني، تزامنا مع الاحتفالات بيوم العَلم في البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين، مشاهد من داخل المدينة التي تمكن الجيش من تحريرها الأحد.

وتضمنت الصور المنشورة، مشاهد لقلعة شوشة وجوامع مثل جامعي "أشاغي غوفهر أغا" و"يوكاري غوفهر أغا"، وأماكن تاريخية أخرى.

وتظهر المشاهد رفع جنود أذربيجانيين علم بلادهم فوق أحد مباني المدينة.

كما تحدث أحد الجنود الأذربيجانيين أمام الكاميرا قائلا: "حضرة القائد العام، شوشة تحررت من الاحتلال بقيادتكم. عاش القائد العام، عاش الشعب الأذربيجاني، قره باغ هي أذربيجان".

وفي وقت سابق الاثنين، احتفل أذربيجانيون، بيوم العَلم وتحرير مدينة "شوشة" عبر تنظيم مسيرة في مدينة "كنجة" (شمال غرب).

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1918، اعتمدت جمهورية أذربيجان الديمقراطية، بعد تأسيسها، العلم الحالي للبلاد، وفي 1991، أعادت تأكيد اعتماد نفس العلم، إثر استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.

والأحد، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مدن، آخرها شوشة، و3 بلدات وأكثر من 260 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.