أذربيجان: مقتل 93 مدنيا وإصابة 407 في هجمات أرمينية

ارتفع عدد قتلى الهجمات الأرمينية على المناطق السكنية الأذربيجانية، إلى 93 مدنيا، والمصابين إلى 407، منذ اندلاع الاشتباكات بين البلدين في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.



وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، في بيان، الإثنين، حصيلة جديدة حول الخسائر في صفوف المدنيين جراء الاعتداءات الأرمينية منذ 27 سبتمبر وحتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.



وأوضح البيان أن الهجمات الأرمينية أدت أيضا إلى تضرر 3 آلاف و326 منزلا و120 عمارة سكنية، و504 مبان عامة.

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.



ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مدن، آخرها شوشة، و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.