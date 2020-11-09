إسقاط مروحية روسية في أرمينيا ومقتل اثنين من طاقمها

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، بإسقاط مروحية عسكرية بقاذفة صواريخ في الأراضي الأرمينية، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحادث وقع حوالي الساعة 17.30 بتوقيت موسكو (تغ+3)، خلال مرافقة المروحية قافلة تابعة للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي أرمينيا، قرب بلدة "إيرساخ" على الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان.

وأوضحت الوزارة أن المروحية فقدت السيطرة وسقطت في منطقة جبلية داخل تراب أرمينيا، ما أدى لمقتل اثنين من أفراد طاقمها، فيما تم إنقاذ فرد ثالث مصاب بجروح بالغة.

وأشارت الوزارة إلى أن قيادة القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 تجري تحقيقا لتحديد هوية المتسبب في إسقاط المروحية.

ويأتي هذا الحادث مع احتدام القتال في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني المحتل من قبل أرمينيا.