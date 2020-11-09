مقتل 3 جنود روس في في قاعدة عسكرية في جنوب روسيا

قتل ثلاثة جنود روس اليوم الاثنين حين فتح عسكري النار عليهم في قاعدة عسكرية في جنوب روسيا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجيش.

وقال الجهاز الإعلامي في المنطقة العسكرية الغربية "أصيب ثلاثة عسكريين إصابة قاتلة في الهجوم وتتخذ قيادة الوحدة العسكرية وقوات الأمن تدابير للعثور على المعتدي وتوقيفه"، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس.

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع قرابة الساعة 5,00 ت غ (2,00 ت غ) قي قاعدة عسكرية في محيط مدينة فورونيج في غرب روسيا، مشيرا إلى أن المهاجم جندي من إحدى فرق القاعدة استولى على سلاح ضابط.

ونقلت وكالة تاس عن الجيش أن المشتبه به "فر وفي حوزته سلاح الضابط".

وقال مصدر ردا على أسئلة إنترفاكس أن إطلاق النار وقع في مطار "بالتيمور" قرب فورونيج في أحد المباني الإدارية في القاعدة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل مجند روسي ثمانية أشخاص حين فتح النار في قاعدة عسكرية في سيبيريا، وأوضح لاحقا في رسالة مفتوحة أنه قام بذلك بسبب "جحيم" التنمر الذي يعاني منه في الجيش.