إعادة إعمار "كنجه" بعد دمار الهجوم الأرمني

لم يتخل سكان مدينة كنجه في أذربيجان عن منازلهم المهدمة، رغم استهداف أرمينيا للمدنيين وقصفهم، وتدمير منازلهم فيها.

وهاجمت أرمينيا كنجه بصاروخ باليستي متوسط المدى في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل 26 مدنيًا، وبعدها بدأ السكان في جمع متعلقاتهم السليمة، كما بدأوا في إصلاح منازلهم مرة أخرى.

ويمضي سكان كنجه أوقاتهم في جمع الفاكهة من حدائق منازلهم، والبحث عن ممتلكاتهم بين الحطام، وهم يعلقون الأعلام الأذربيجانية فوق بقايا منازلهم.

- ما السبب في الصمت العالمي؟

شاعرة غولييفا، عمة الطفل الروسي الجنسية آرثر ماياكوف البالغ من العمر 13 سنة، الذي قُتل إثر الهجمات الأخيرة، أشارت إلى الأماكن التي كان يلعب فيها ابن أخيها.

وقالت العمة لـ"الأناضول"، "كان لدى آرثر آمال وطموحات، لقد أراد أن يعيش حياة طيبة، لماذا هذا الصمت العالمي؟ قلبي يعتصر ألما على آرثر، لقد اعتدنا أن نشاهد الحروب عبر المسلسلات والأفلام، وها قد شاهدت الحرب بعينيّ وعشت فيها".

وشرحت مضيفة "لم يبق لنا سوى ملابسنا وأغطيتنا، أو بقاياها، وبقيت لنا شظايا الزجاج وغبار الحرب، هذا هو بيتي! لقد وُلدت ونشأت وترعرعت هنا، عشت هنا، وهي أرض أجدادي، ولن أرحل عنها".

- تحرير التراب يوازي كل شيء

أما المواطنة هِجران غولييفا، فذكرت أنها لم تكن بالمنزل وقت الهجوم الأرمني، وكانت في زيارة إلى صديقتها.

وتابعت القول لـ"الأناضول"، "لم نكن بخير حال، ولكن حفظ الله دولتنا وأذربيجان وتركيا، نحن لا نخشى مثل هذه الأمور، نحمي بيوتنا وأراضينا، وبارك الله فيمن يذود عن منازلنا، وندعو أن تتحرر أراضينا ويصبح كل شيء على ما يرام".

بينما قالت راغبة غولييفا، البالغة من العمر 67 عامًا، وإحدى المتضررات من الهجمات الأرمينية الأخيرة، إن "حفيدها قد استشهد أيضًا".

وأضافت "كنت في منزلي ليلة الهجوم، وسقطت الحجارة على رأسي، فيما ظهرت آثار القذائف في كل مكان، ثم نقلونا إلى المستشفى".

وزادت "أنا بخير الآن، عند الهجوم جاء الجيران وأخذوا ابنتي ونقلوها إلى المستشفى وهي لا تزال هنا، وسنحاول أن نواصل حياتنا مرة أخرى من حيث انتهينا".

وشددت "الآن نعمل على إعادة إعمار منازلنا وإصلاحها، يجب التفكير في كل شيء الآن، ولكن فليحرروا قاره باغ أولًا، فليس هناك حيلة في الموت، لنسترد قره باغ، وسيصبح كل شيء على ما يرام".

وعبرت غولييفا عن امتنانها للشعب التركي قائلةً: "حفظ الله الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي، نحن ممتنون لهم وهم كأخوتنا".

- إيمان بالنصر

الطفل حسين غوليزاد البالغ من العمر تسع سنوات، وقف أمام المباني المهدمة وهو يلتحف العلم التركي.

وقال غوليزاد إن "العلم التركي هو علم إخوته"، وأردف "سوف ننتصر بإذن الله، وستعود قره باغ أذربيجانية، المنازل التي تهدمت هي منازل جداتي، أحيي الرئيس إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وزاد "كان جدي يقيم هنا، لقد حزنت للغاية عند رؤية المنزل بهذا الشكل، لم أكن أريد أن يحدث هذا الأمر".