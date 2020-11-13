أذربيجان تكشف تفاصيل حول مشاركة إرهابيي "بي كا كا" في معارك قره باغ

أعلنت باكو الجمعة، فتحها تحقيقا بحق إرهابيي "بي كا كا" الذي استقدمهم الجيش الأرميني للقتال ضد أذربيجان في إقليم "قره باغ".

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان، إن عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، جاؤوا إلى الأراضي الأذربيجانية بطرق غير قانونية، للقتال إلى جانب القوات الأرمينية كمرتزقة مقابل أجور مادية.

وأضاف البيان أن المدعوين ليوان قره داغ، وهيماران كيواتشان، وثروت باغوبشين، استقدموا إرهابيي "بي كا كا" من سوريا ولبنان والعراق، بناء على طلب المدعوين أصلان مراد وارتانيان، وبيسي هوزات.

وأضافت أن المذكورين قاتلوا كمرتزقة في صفوف الجيش الأرميني، ونفذوا عمليات إرهابية ضد المدنيين، والجنود المشاركين في عملية تحرير الأراضي الأذربيجانية.

ووجهت النيابة عدة تهم إلى عناصر "بي كا كا"، مثل "شن حرب عدوانية" و"القتل عمدا بشكل منظم" و"عبور الحدود الأذربيجانية بطريقة غير قانونية".

وكان ألبيرت ميكائيليان، وهو عسكري أرميني وقع أسيرا بيد القوات الأذربيجانية، اعترف بوجود مرتزقة من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بين صفوف الجيش الأرميني.

كما أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، أن أرمينيا تجنّد إرهابيي "بي كا كا" للقتال في الخطوط الأولى للجبهة بإقليم "قره باغ".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، وبلدتين، وأكثر من 100 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزتين في مناطق سيطرتهما الحالية.