بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات.. الصين تهنئ بايدن

تقدمت الصين بالتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجمعة بعد نحو أسبوع من إعلان فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وخيّم التوتر على العلاقات الأميركية الصينية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة خلال عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحافي "نحترم خيار الشعب الأميركي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس"، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.

وأشار وانغ إلى أن الصين تدرك أن "نتيجة الانتخابات الأميركية ستُحدد بناء على القواعد والإجراءات في الولايات المتحدة".

وكانت الصين بين واحدة من الدول الرئيسية القليلة، بينها روسيا والمكسيك، التي لم تهنّئ بايدن. واكتفت بكين بالتعليق في وقت سابق هذا الأسبوع بأنها "لاحظت أن بايدن أعلن أنه الفائز".

وشهدت سنوات ترامب الأربع في البيت الأبيض حربا تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر، بينما انخرطت بكين وواشنطن في سجالات بشأن وباء كوفيد-19 وسجّل الصين المرتبط بحقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ.

وبناء على شعاره الأبرز "أميركا أولا"، صوّر ترامب الصين على أنها مصدر التهديد الأكبر للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية.