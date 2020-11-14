إيران تعلن مقتل ثلاثة من حرس الحدود في اشتباك مع إرهابيين

قُتل ثلاثة من عناصر حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكات مع "عناصر إرهابية" في شمال غرب البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأفادت الوكالة عن "استشهاد 3 أفراد وإصابة اثنين آخرين من قوات حرس الحدود (...) في اشتباك مع عناصر إرهابية" في محافظة أذربيجان الغربية الجمعة.

ونقلت عن قائد هذه القوات في المحافظة العميد يحيى حسين خاني قوله إن "عناصر مسلحة معادية للثورة اشتبكت بعد ظهر (...) الجمعة مع قوات فوج الحدود في أرومية بمنطقة ترغور" التابعة للمحافظة.

وتقع المنطقة على بعد نحو 16 كلم من الحدود الإيرانية التركية.

وأشار الى أن القوات الإيرانية "قامت بالتصدي لهجوم الارهابيين ومنع تسللهم الى أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن أعلن في آب/أغسطس الماضي أن قواته قتلت ثلاثة "إرهابيين" قال إنهم على ارتباط بالولايات المتحدة، لدى محاولتهم التسلل الى أراضي الجمهورية الإسلامية في محافظة أذربيجان الغربية.