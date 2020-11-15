مظاهرة في العاصمة الباكستانية للتنديد بتصريحات ماكرون المعادية للإسلام

شهدت مدينة روالبندي الباكستانية جنوب العاصمة إسلام أباد، الأحد، مظاهرة منددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم

واجتمع مئات الأشخاص في منطقة تشادني تشوفك، من أعضاء حزب "تحريك لبيك باكستان" مرددين هتافات مناهضة لفرنسا ورئيسها ماكرون.

وأمام عزم المتظاهرين السير إلى السفارة الفرنسية بالعاصمة إسلام أباد، اتخذت الشرطة تدابير عند مداخل العاصمة، بوضع موانع كبيرة في الطرق لإعاقة حركات الدخول.

وشهدت إسلام أباد عراكا بالأيدي بين متظاهرين وعناصر الشرطة التي تدخلت لمنع مسيرة نحو السفارة الفرنسية.

واستعملت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

كما اتخذت الشرطة تدابير بإغلاق الطرق المؤدية إلى المباني الحكومية والوزارت والسفارات.

وسبق لمدن باكستانية مثل كراتشي، ولاهور، وبيشاور، وإسلام أباد، أن شهدت مظاهرات منددة بتصريحات ماكرون.

وشهدت فرنسا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حرية تعبير".

وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.