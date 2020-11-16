وزير خارجية أرمينيا يقدم استقالته وسط خلاف مع رئيس الوزراء

قدم وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان استقالته، مع ورود أنباء تحدثت عن قرار أصدره رئيس الوزراء نيكول باشينيان بعزله، بعد خلاف بينهما حول تسليم مناطق من إقليم "قره باغ" لأذربيجان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، آنا ناغدالين، في بيان الاثنين عبر فيسبوك، إن الوزير مناتساكانيان استقال من منصبه.

وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ادعى في وقت سابق الاثنين، أنه "تم اقتراح اتفاقيات لتسليم بعض مناطق قره باغ إلى أذربيجان، بما في ذلك شوشة، قبل بداية الحرب".

وإثر ذلك، نفت المتحدثة باسم الخارجية تصريحات باشينيان، قائلة إن مسألة تسليم شوشة إلى أذربيجان لم يرد في أي مرحلة من مراحل اتفاق قره باغ.

ونتيجة لذلك، أعلن باشينيان، عزل زهراب مناتساكانيان من منصب وزير الخارجية.