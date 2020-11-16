وزارة الدفاع الروسية تعلن اكتمال إنشاء نقاط المراقبة بإقليم "قره باغ"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف اكتمال إنشاء نقاط المراقبة على طول خط التماس في إقليم "قره باغ".

وأفاد كوناشينكوف في تصريح، الاثنين، أنه تم ضمان وقف إطلاق النار بالكامل على طول خط التماس.

وأكد اكتمال عملية إنشاء نقاط المراقبة التي سيؤدي فيها الجنود الروس مهامهم، مشيرا إلى أنهم راقبوا الوضع في المنطقة مدة 24 ساعة.

وأضاف: "تراقب قوات حفظ السلام وقف إطلاق النار في 9 نقاط مراقبة في منطقة المسؤولية" الجنوبية" و 9 نقاط مراقبة في منطقة المسؤولية" الشمالية"، وثمة 7 نقاط مراقبة مؤقتة على ممر لاتشين".

وأوضح كوناشينكوف أنه منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تم إجراء 140 رحلة جوية من روسيا، لجلب الجنود والمركبات العسكرية إلى "قره باغ".

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.

كما نص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.