حركة باكستانية نظمت احتجاجات تعلن اتفاقها مع الحكومة على طرد السفير الفرنسي

أفادت وسائل إعلام باكستانية الثلاثاء أن إسلام آباد بصدد طرد السفير الفرنسي لديها في غضون شهرين إلى 3 أشهر، وأنها لن تعيّن سفيرا جديدا مكانه.

وأشارت الوسائل أن "حركة لبّيك باكستان"، التي تواصل منذ نهاية الأسبوع الفائت احتجاجاتها ضد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المناهضة للإسلام والنبي محمد في مدينة روالبندي، توصلت لاتفاق مع الحكومة الباكستانية.

وأطلع سعد رضوي نجل زعيم "حركة لبّيك باكستان" خادم حسين رضوي، وسائل الإعلام على فحوى اتفاق موقع بين وزير الداخلية إيجاز أحمد شاه ورئيس الشؤون الدينية والتناغم بين الأديان نور الحق قدري.

وينص الاتفاق على إصدار البرلمان لقرار بشأن طرد السفير الفرنسي لدى إسلام أباد، وعدم تعيين سفير جديد، ومقاطعة المنتجات الفرنسية على مستوى الدولة، وإطلاق سراح الموقوفين من أعضاء "حركة لبّيك باكستان".

ولم تصدر الحكومة بعد أي بيان أو تصريح بخصوص الاتفاق المذكور.

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة توجيهات لإطلاق سراح أعضاء "حركة لبّيك باكستان" الموقوفين في إقليم البنجاب.

يذكر أن السفير الباكستاني لدى باريس معين الحق، تم تعيينه في أغسطس / آب الماضي سفيرا لبلاده في بكين، ولم تعين إسلام آباد سفيرا جديدا لها في فرنسا.

والأحد الفائت، شهدت مدينة روالبندي الباكستانية جنوب العاصمة إسلام أباد، مظاهرة منددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام وللنبي محمد (ص).

وتجمع مئات الأشخاص من أعضاء "حركة لبّيك باكستان" مرددين هتافات مناهضة لفرنسا ورئيسها ماكرون.